Municipio dará mantenimiento al alumbrado público del R. Almada

Se solicita transitar con precaución

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa que los próximos martes 29 y miércoles 30 de septiembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en el sistema de alumbrado público sobre el R. Almada, por lo que se solicita a quienes transiten por esta vialidad hacerlo con precaución.

Las labores se realizarán en un horario de 10:00 am a 1:00 pm, iniciando desde el Boulevard Fuentes Mares con dirección hacia la carretera a Cuauhtémoc. Durante los trabajos se intervendrá momentáneamente el carril central, pegado al camellón del lado derecho, realizando el cierre únicamente en el área inmediata al poste donde se encuentre trabajando el personal.

Con el objetivo de reducir riesgos y prevenir accidentes, se pide a las y los conductores disminuir la velocidad, respetar las indicaciones y circular con precaución al pasar por las zonas donde se estén efectuando estas labores.

El Gobierno Municipal agradece de antemano la comprensión y colaboración de la ciudadanía mientras se realizan estas acciones, que tienen como finalidad mantener en buenas condiciones el sistema de alumbrado público de Chihuahua Capital.