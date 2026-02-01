“No tiene por qué haber una crisis humanitaria”: Trump responde a Sheinbaum sobre Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este sábado que Cuba buscará un “trato” con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo y confió en que la isla “volverá a ser libre“.

Trump dio estas declaraciones a bordo del Air Force One cuando la prensa le cuestionó por las palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba provocará una crisis humanitaria.

No tiene por qué haber una crisis humanitaria”, aseguró el mandatario.

“Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, refirió.

El republicano subrayó que Cuba está en “una situación muy mala” porque “vivían del dinero y del petróleo de Venezuela pero nada de esto está llegando” desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

También agregó que Sheinbaum fue “muy buena” porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a la isla.

El Gobierno cubano calificó de “fascista” la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y Sheinbaum anunció que México buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano.

Con información de EFE

