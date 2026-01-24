Nieve obliga al cierre total de la carretera Parral–Guadalupe y Calvo

Parral, Chih.— Las condiciones climatológicas adversas registradas en la región serrana provocaron el cierre total de la carretera que conecta a Parral con Guadalupe y Calvo, luego de que se reportara una acumulación de nieve de aproximadamente 10 centímetros sobre la superficie de rodamiento.

De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el cierre se mantiene a la altura del kilómetro 119, donde la presencia de hielo y nieve representa un riesgo elevado para la circulación vehicular.

Personal de la Residencia General de Conservación de Carreteras informó que cuadrillas permanecen en la zona, a la espera de que las condiciones del clima permitan el ingreso de maquinaria pesada para realizar las labores de retiro de nieve, especialmente en los tramos donde la falta de exposición solar dificulta el deshielo natural.

Como medida preventiva, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardan el tramo afectado e impiden el paso de cualquier tipo de vehículo, con el objetivo de evitar accidentes.

Las autoridades advirtieron que el pronóstico meteorológico mantiene la probabilidad de nuevas nevadas, presencia de niebla y rachas de viento, por lo que exhortaron a la población a evitar traslados innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Ante cualquier situación de emergencia, se recordó que el número 911 se encuentra disponible las 24 horas del día.