Niega Sheinbaum amenazas contra Maru Campos, asegura que investigación de la FGR no es asunto político

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo señaló en su conferencia mañanera que no ha habido amenazas en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Fue ayer martes cuando la gobernadora Maru Campos mencionó ante medios de comunicación en Hidalgo del Parral que ha recibido amenazas en su contra por parte de la Federación, recordando que iniciaron una investigación en su contra: “Decidieron guardar el caso un rato, porque estoy segura de que van a volver, a través de la Fiscalía General de la República a perseguir a Maru Campos, tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedido en contra de mi persona, en contra de mis bienes y en contra de mi familia”.

Al respecto, Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no amenaza a nadie y que si bien, no ha tenido comunicación con Maru Campos, ella puede presentar la denuncia por amenazas en contra de quien considere.

Agregó que la investigación que inició la FGR no tiene que ver con un asunto político, sino con una presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional, por la supuesta participación de agentes de la CIA en un operativo que se realizó en el municipio de Morelos.

“No he hablado con ella, pero no hacemos ninguna amenaza nosotros. No sé porqué se refiera y si ella considera que de parte de alguien, que presente la denuncia, pero no hay nada contra la gobernadora. Hubo una carpeta de investigación que se abrió, derivado de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, haciendo operaciones y sigue esa carpeta por parte de la Fiscalía, pero no tiene que ver con un asunto político, tiene que ver con un asunto de violación de la Ley de Seguridad Nacional”.