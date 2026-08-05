Francisco Sanchez y Alfredo Chávez presentan mañana iniciativa para crear Fiscalía Autónoma

Será este jueves cuando los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y el PAN, Francisco Sánchez y Alfredo Chávez, presenten la iniciativa que busca crear una Fiscalía Autónoma.

Ambos diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Sánchez Villegas como presidente y Chávez Madrid como vocal, acudirán a la Oficialía de Partes para entregar el documento que contiene la iniciativa de reforma constitucional.

Según trascendió, sería a las 9 horas de este jueves 6 de agosto cuando tanto el coordinador panista y el emecista, entreguen la iniciativa y pueda ser analizada y posteriormente dictaminada en la Comisión de Justicia.

En caso de así serlo, el dictamen requeriría la mayoría calificada para su aprobación. Con esto, se pretende que la Fiscalía General del Estado ya no dependa del Poder Ejecutivo, sin embargo, aún se desconocen más detalles de la iniciativa, como la permanencia de quien resulte electo fiscal.