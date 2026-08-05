Mujer que intentó quitarse la vida agradece ayuda que recibió de dos desconocidas, “su insistencia salvó mi vida”

Una mujer intentó quitarse la vida la noche del pasado domingo 02 de agosto, logrando sobrevivir gracias a la ayuda que recibió de dos mujeres desconocidas para ella.

Fue alrededor de las 9 de la noche cuando tomó ingirió una cantidad diversa de medicamentos y, al no tener éxito, salió a la vía pública para buscar otra alternativa.

En el Boulevard Juan Pablo II, la mujer fue encontrada por dos mujeres que al parecer venían saliendo del Aeropuerto y al observarla en mal estado de salud, se quedaron con ella hasta que recibió ayuda.

El trato que recibió de los agentes de seguridad fue distinto al que le brindaron las dos mujeres desconocidas pies los policías dieron por hecho que ella estaba en estado de ebriedad, sin considerar que eran los efectos del medicamento que había ingerido minutos antes.

A 3 días del intento de suicidio, la mujer continúa con los efectos del medicamento en su cuerpo, pero rodeada de sus seres queridos quienes le brindan cariño y cuidados.

En medio de su recuperación, ella deseó hacer público su agradecimiento a esas dos mujeres que, sin importar los compromisos que tenían, decidieron quedarse con ella hasta que estuvo a salvo.

También quiso hacer extensivo un llamado para que la sociedad sea más empática con quienes atraviesan por momentos difíciles y que no se deje de lado la importancia de la salud mental, expresando sus emociones hasta estar bien.

Aquí el mensaje que compartió a Entre Líneas:

Solo quiero agradecer a un par de señoritas que se detuvieron a auxiliarme aún cuando era tarde y podían tener otro compromiso, fue saliendo del aeropuerto sentido aeropuerto – Chihuahua alrededor de las 9 de la noche del día domingo 02/agosto/2026, su insistencia salvó mi vida ya que yo deseaba terminar de quitarme la vida en esa carretera donde fui localizada, seguridad pública indico que estaba en estado de ebriedad y no no estaba en estado de ebriedad Solo eran efectos de las muchas cajas de medicamentos que momentos antes había consumido, gracias por no irse, gracias por insistir, gracias a ustedes hoy sigo con los efectos del medicamento en mi cuerpo que se niegan a retirarse tres días después pero estoy viva y siendo apapachada por mis seres queridos, cuando les digan que acudan con un profesional hagan caso, hablen más de sus emociones, hablen hasta que ya no duela, y como sociedad tengamos más empatía, cuidemos más, la salud emocional no es un juego, pongamosle más atención y hagamos esa pequeña diferencia que puede como ese día, salvar una vida.