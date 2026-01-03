Nicolás Maduro ya aterrizó en Nueva York a 12 horas de su captura

El presidente Trump confirmó en conferencia de prensa que EU “gobernará” Venezuela temporalmente hasta una “transición segura”, involucrándose fuertemente en su industria petrolera.

Maduro y su esposa, capturados por EU, ya están en Nueva YorkUn avión que transportaba al presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, aterriza en la Base Aérea Nacional Stewart de la Guardia Nacional en

NEW WINDSOR, Nueva York, EU. (AP) — Avión que transporta a presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por EU llega a Nueva York, dice fuente AP.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores llegaron a Nueva York esta tarde tras ser trasladados en un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El vuelo aterrizó en la base aérea Stewart International Airport (Nueva York), desde donde fueron llevados bajo custodia federal por casi 50 agentes de la DEA.

Acusan a formalmente a Maduro, su familia y otros líderes venezolanos de narcotráfico y terrorismo

Foto ilustrativa de la nota titulada: Delcy Rodríguez exige la liberación de Maduro; “es el único presidente de Venezuela”

Delcy Rodríguez exige la liberación de Maduro; “es el único presidente de Venezuela”

Foto ilustrativa de la nota titulada: EU declara a Maduro “bajo arresto”, será juzgado por “narcoterrorismo”

EU declara a Maduro “bajo arresto”, será juzgado por “narcoterrorismo”

Foto ilustrativa de la nota titulada: Trump comparte primera imagen de Maduro detenido tras operación militar en Venezuela

Trump comparte primera imagen de Maduro detenido tras operación militar en Venezuela

Foto ilustrativa de la nota titulada: Gobernadores de Morena se unen a Sheinbaum y condenan la captura de Maduro

Gobernadores de Morena se unen a Sheinbaum y condenan la captura de Maduro

Maduro enfrenta cargos ampliados en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, corrupción y otros delitos relacionados con el supuesto “Cártel de los Soles”.

La fiscal general Pam Bondi confirmó que será procesado en un tribunal federal, posiblemente con una audiencia inicial el próximo lunes.

El presidente Trump confirmó en conferencia de prensa que EU “gobernará” Venezuela temporalmente hasta una “transición segura”, involucrándose fuertemente en su industria petrolera.

La operación (llamada “Absolute Resolve”) involucró ataques aéreos para neutralizar defensas y una incursión de fuerzas especiales Delta Force.

El gobierno de Estados Unidos señala al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su familia y otros líderes de dicho país de conspirar para importar toneladas de cocaína a territorio norteamericano.

De acuerdo con la acusación pública de EU contra Maduro, el gobierno de Donald Trump también señala a Diosdado Cabello Rondón, ministro del interior de Venezuela; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del interior y Justicia; Celia Adela Flores de Maduro, primera dama venezolana; Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente y Héctor Rustherford Guerrero Flores “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua de formar parte de esta conspiración para traficar droga.