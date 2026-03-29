Murió hombre en Estadio Banorte, tras saltar desde el segundo piso

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) confirmó la muerte de un hombre al interior del Estadio Banorte, que este sábado 28 de marzo de 2026 será reinaugurado con el juego entre México y Portugal.

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la dependencia capitalina indicó que el hombre murió tras sufrir una caída desde los niveles superiores del inmueble.

La #SSC informa: En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/75DYGdUrjZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

De acuerdo con el reporte preliminar de la SSC CDMX, el incidente ocurrió cuando un aficionado, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel de la zona de palcos brincando por la parte externa de la estructura.

La maniobra provocó que el individuo perdiera el equilibrio y cayera hasta la planta baja del Estadio Banorte.

Personal médico presente en el Coloso de Santa Úrsula acudió de inmediato para brindar los primeros auxilios; sin embargo, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el deceso, la SSC CDMX notificó a las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes por esta muerte.

Hasta el momento, la autoridad capitalina no ha revelado la identidad del hombre muerto la tarde del sábado 28 de marzo.

Con información de López-Dóriga Digital