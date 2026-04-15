Mujer estranguló a su bebé y quedó libre 30 años antes de terminar su sentencia

Autoridades de Estados Unidos liberaron a una mujer identificada como Autumn Cordellioné, quien había sido condenada por el asesinato de una bebé de 11 meses, casi 30 años antes de lo previsto, lo que ha generado cuestionamientos sobre su salida anticipada y el seguimiento del caso.

Según los reportes de medios locales, la mujer había recibido una sentencia de 55 años de prisión en 2002, tras ser declarada culpable de estrangular a su hijastra, identificada como Faith Lee.

Sin embargo, la liberación ocurrió en diciembre pasado bajo libertad condicional, sin que autoridades locales, como la fiscalía del condado de Vanderburgh, fueran notificadas previamente por el sistema penitenciario estatal. La situación se conoció luego de que un ciudadano reconociera a la mujer en su comunidad y alertara a las autoridades.

El caso se remonta a inicios de la década de los 2000, cuando Cordellioné fue procesada por la muerte de la menor, un hecho que derivó en una condena de más de cinco décadas de prisión. Sin embargo, la liberación se concretó tras cumplir menos de la mitad de la sentencia, bajo condiciones de supervisión.

La fiscal del condado, Diana Moers, señaló que su oficina no fue informada sobre la liberación, lo que calificó como una omisión en los procesos de comunicación institucional. Según indicó, la presencia de la persona en la comunidad fue detectada únicamente por el aviso de un particular que conocía el caso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente los detalles específicos que derivaron en la decisión de otorgar la libertad condicional, ni los criterios utilizados para autorizar la salida anticipada.

Información tomada de El Heraldo de México