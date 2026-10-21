Muerte de Emiliano Andrade en centro de detención de EU por negligencia médica; ignoraron alertas y padecimientos crónicos

Emiliano Andrade Covarrubias llevaba sus medicamentos cuando fue detenido en la frontera en junio, pero el personal del centro no se los daba. Redes Carlos Eduardo Espina

La muerte del mexicano Emiliano Andrade Covarrubias en un centro de detención operado por GEO Group en Laredo, Texas, se suma a la lista de connacionales fallecidos en instalaciones de esa empresa en circunstancias relacionadas con la falta de atención médica. Su hija, Estefani Andrade, ha señalado que el personal no le dio los medicamentos que necesitaba.

El hombre, de 56 años, fue hallado sin vida el sábado en su celda del Centro de Procesamiento Río Grande, bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Estefani Andrade, ciudadana estadunidense, relató a The Texas Tribune que su padre padecía una afección cardiaca, diabetes e hipertensión. Contó que llevaba sus medicamentos cuando fue detenido en la frontera en junio, pero que el personal del centro no se los daba. Agregó que su padre tenía tos y pidió ayuda médica, pero “simplemente lo ignoraban”, incluso cuando dijo que le costaba respirar y sentía opresión en el pecho.

Comentó que la familia supo de la muerte por la oficina del médico forense del condado de Webb, que realiza la autopsia.

GEO Group acumula decesos de migrantes bajo custodia del ICE

Andrade Covarrubias es el segundo mexicano que muere este año en un centro del ICE en Laredo. El 19 de junio falleció Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, tras ser encontrado sin vida en el Centro de Detención del Condado de Webb.

Como ha publicado La Jornada, la mayoría de los 18 connacionales muertos bajo custodia del ICE o en operaciones migratorias durante el segundo gobierno de Donald Trump estaban en instalaciones privadas, y GEO Group es la empresa con más casos. Las complicaciones médicas son la causa más frecuente. En el centro de Adelanto, California, operado por esa compañía, José Guadalupe Ramos Solano pasó casi un mes con niveles de glucosa de más de 600 miligramos por decilitro sin ser trasladado a un hospital.

La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a Estados Unidos investigar el caso. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará una denuncia en ese país.