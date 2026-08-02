Muere Vincent Pastore, actor de ‘Los Soprano’, a los 80 años: ¿Qué se sabe de su fallecimiento?

Vincent Pastore, famoso por interpretar papeles de mafiosos en películas y series como Los Soprano, falleció a los 80 años. El también actor de doblaje en El espanta tiburones fue encontrado sin vida en su hogar.

La noticia fue confirmada por su representante, Robert Attermann, quien envió un comunicado a la revista Page Six, donde lamentó el fallecimiento del actor que dio vida a Salvatore ‘Big Pussy’ Bonpensiero.

Robert recordó a Vincent Pastore como una persona amable y generosa: “Trataba a todos con calidez y respeto, y nunca rechazaba a un fan que le pidiera una fotografía o un autógrafo”, señaló.

Además de su papel en la serie de televisión Los Soprano, Pastore es recordado por su participación en proyectos como Goodfellas, donde compartió el set con actores como Robert De Niro.

¿Qué le pasó a Vincent Pastore, actor de ‘Los Soprano’?

TMZ, el portal especializado en espectáculos, afirma que Vincent Pastore fue encontrado sin vida en su hogar, ubicado en City Island, en el Bronx, luego de que Stephen Villano acudió al domicilio.

La publicación añade que no habían tenido contacto con el actor desde hacía tres días e indica que cerca de las 14:30 horas del sábado 1 de agosto, el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió el reporte de un hombre inconsciente.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar; sin embargo, al llegar encontraron que el actor ya no tenía signos vitales, por lo que se inició una investigación para esclarecer las causas de la muerte de Vincent Pastore.

¿Quién fue Vincent Pastore, el actor de ‘Los Soprano’?

La trayectoria de Vincent Pastore estuvo marcada por un camino poco convencional. Antes de convertirse en un rostro reconocido de la televisión y el cine, el actor, nacido en el Bronx, Nueva York, el 14 de julio de 1946, sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

Al regresar, estudió actuación en la Universidad Pace, donde obtuvo la licenciatura en teatro. Sin embargo, durante varios años trabajó lejos de los reflectores, incluso como conductor de limusinas.

Fue en ese empleo donde conoció a Matt y Kevin Dillon, quienes acudieron a una de las obras de teatro comunitario en las que Vincent actuaba y lo ayudaron a conseguir sus primeras audiciones, de acuerdo con Deadline.

Pastore comenzó a participar en producciones cinematográficas a finales de los años 80 y principios de los 90, donde se especializó en interpretar personajes relacionados con el crimen organizado, un perfil que lo acompañó durante gran parte de su carrera.

Apareció en películas como Goodfellas, Men of Respect y Witness to the Mob, además de sumar participaciones en otros proyectos de cine y televisión. Sin embargo, el momento que transformó su carrera llegó en 1999, cuando fue elegido para interpretar a Salvatore ‘Big Pussy’ Bonpensiero en Los Soprano.

Su personaje era uno de los amigos más cercanos de Tony Soprano y formaba parte del círculo de confianza del protagonista. La historia dio un giro cuando Big Pussy comenzó a colaborar con el FBI como informante.

Después del éxito de Los Soprano, continuó trabajando de forma constante en cine y televisión. Formó parte del elenco de películas como Shark Tale, Mickey Blue Eyes, Money Train, Serving Sara y Revolver, además de participar en series como Law & Order y Hawaii Five-0.

Además de la actuación, también incursionó en programas como Celebrity Apprentice, Celebrity Family Feud, Celebrity Fit Club y Dancing with the Stars, del que se retiró poco después de iniciar la competencia.

Tras confirmarse su fallecimiento, su representante, Robert Attermann, lo recordó como una persona siempre dispuesta a apoyar a las nuevas generaciones de actores.

Con información de El Financiero