Aseguran narcomanta en puente peatonal de la Fuentes Mares

Una fuerte movilización de autoridades se registró en el cruce del Boulevard Fuentes Mares y calle Ignacio Allende de la colonia Plan de Ayalapara para retirar y asegurar una narcomanta.

Personas que transitaban por la zona reportaron a la línea de emergencias que sobre el puente peatonal había un mensaje alusivo a la delincuencia organizada.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano; trascendió que el mensaje decía: “Esto es solo un aviso. Atte El Chapo 26”.