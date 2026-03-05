Muere niño de 6 años en Juárez; tenía golpes y huellas de abuso sexual, detienen a sus padres

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, arrestaron a Martín Alberto C. U. y Natali D. V., por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de omisión de cuidados y desobediencia y resistencia de particulares.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Lucio Blanco, atendieron un llamado recibido al numero de emergencia 911, en el cual solicitaban apoyo ciudadano para trasladar a un menor inconsciente a recibir atención médica.

Razón por la cual ante la emergencia los oficiales les abrieron paso de entre el tráfico vehicular al automóvil donde trasladaban al menor, por lo que al ingresarlo al área de urgencias, el medico que brindó asistencia al infante señaló que este no contaba con signos vitales, además de que presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, así como huellas de abuso sexual.

Al abordar a los padres estos comenzaron a portarse de manera agresiva con los oficiales, razón por la cual fueron detenidos por el delito de desobediencia y resistencia de particulares y por el señalamiento del médico de una omisión de cuidados.

Previa lectura de derechos, Martín Alberto C. U. de 27 años y Natali D. V. de 24 años, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.