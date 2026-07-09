Muere motociclista tras presunto choque con tráiler en el Libramiento Oriente

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida la tarde de este jueves luego de un aparatoso accidente registrado sobre el Libramiento Oriente, a la altura del kilómetro 40, en sentido de la carretera a Ciudad Juárez hacia la primera caseta de peaje, cerca de la colonia Ladrilleras Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía una motocicleta utilitaria FT 150 cuando presuntamente fue impactada por un tráiler, lo que provocó que el motociclista sufriera lesiones de gravedad.

El hombre vestía pantalón de mezclilla color azul, playera de manga larga y tenis blancos. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la fuerza del impacto.

Los primeros respondientes fueron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, quienes aseguraron el área para facilitar las labores de emergencia.

Posteriormente, personal de la Guardia Nacional División Carreteras quedó a cargo del resguardo y control del accidente, en tanto se esperaba el arribo de agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación que permita esclarecer las causas del percance.