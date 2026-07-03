Muere hombre tras enfrentamiento con policías en la colonia Saucito

Un hombre que presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia perdió la vida la tarde de este viernes, luego de un enfrentamiento con elementos de la Policía Municipal en el cruce de las calles Emilio Carballido y Jacinto Canek, en la colonia Saucito. De acuerdo con los primeros reportes, el individuo amenazaba a vecinos del sector con un arma blanca, lo que originó múltiples llamadas al sistema de emergencias 911.

Tras el reporte, agentes municipales acudieron al lugar para controlar la situación; sin embargo, según la información preliminar, el hombre también amenazó a los policías con el arma blanca. Ante el riesgo, los oficiales realizaron disparos para neutralizar la agresión, provocando que el sujeto perdiera la vida en el sitio.

La zona fue ampliamente acordonada por las autoridades para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones correspondientes y del levantamiento del cuerpo, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.