Muere en accidente carretero el director de la Agencia Estatal de Investigación

La madrugada de este domingo falleció Pedro Ramón Oseguera Cervantes, Director General de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), tras un accidente carretero en la región serrana.

Oseguera Cervantes murió durante el accidente, el cual se produjo al caer en un barranco, mientras que sus escoltas lograron sobrevivir, cuando regresaban de un narcolaboratorio asegurado en días pasados por elementos de la AEI.

El hecho ocurrió en el municipio de Guachochi.

Fue en septiembre del año pasado cuando Pedro Ramón Oseguera Cervantes fue designado como director de la AEI, quien se había desempeñando como primer comandante de la Policía Ministerial en la Zona Occidente.

Criminólogo de carrera, con Maestría en Gestión de Modelos de Seguridad Pública. Ingresó a la FGE en el año 2004, desde entonces había desempeñado diversos cargos dentro de la corporación.