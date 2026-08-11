Eduardo Herrera: el mejor sentimiento, honrar mi sangre mexicana

En el condado de Madera, California, viven casi 100 mil personas de origen mexicano. Su actividad económica es esencialmente agrícola, por lo que el deporte no es una prioridad para la comunidad.

En ese lugar, desprovisto de centros de alto rendimiento o atletas de nivel internacional, nació Eduardo Herrera, hijo de padres migrantes y figura del atletismo mexicano en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

“Mis padres se fueron de Michoacán cuando eran muy jóvenes y desde entonces trabajaron muy duro en el campo para poder darnos lo necesario. Crecí en Estados Unidos, pero siempre se me inculcó el amor por el país de donde procede mi familia, tanto así que primero aprendí a hablar español y después inglés en la escuela”, relató el fondista.

En el Valle de San Joaquín, California, Eduardo se enamoró del futbol. En su primer año de preparatoria en Madera South High School formó parte de la selección escolar, hasta que un entrenador lo invitó a participar en carreras de campo traviesa con el objetivo de mejorar su condición física.

Escalada sin freno

Participó una vez y nunca dejó de correr. Lo que vino después fue una escalada sin freno.

Herrera se convirtió en subcampeón estatal en los 5 mil metros a los 17 años. Después, la Universidad de Colorado lo reclutó para sus Buffaloes, y se mudó para continuar con sus entrenamientos. Al terminar su formación profesional se incorporó al Under Armour Dark Sky, donde tuvo oportunidades a las que pocos deportistas latinoamericanos acceden.

Sus padres le mostraron los sacrificios del trabajo en el campo, lo que hizo que se sintiera más orgulloso de sus orígenes. Decidió esforzarse y representar a México a pesar de tener la oportunidad de competir por las barras y las estrellas.

El 3 de abril de 2023 obtuvo la ciudadanía y desde entonces ha conseguido nuevas marcas en tres distintas distancias.

“No hay mejor sentimiento que sentir que tengo sangre mexicana y por eso quise honrar mis raíces. En mi mente siempre estuvo que mi familia se sintiera orgullosa de mí por representar a su país de origen. Recuerdo que cada que sonaba el Himno Nacional con la selección se me erizaba la piel, porque de niño quería ser un futbolista como muchos mexicanos. El desti-no me tenía preparada una sorpresa”, explicó el deportista, quien en Santo Domingo se llevó el oro en los mil 500 y 5 mil metros.

El atleta construyó un método de trabajo con una claridad táctica que sorprende para alguien que comenzó a correr por casualidad.

“Aprendí a entrenar de manera inteligente, a aprovechar los recursos que tenía a la mano, potenciar mis habilidades y los resultados comenzaron a llegar. Todos los días que voy a la pista a trabajar, dejo todo, porque quiero ser el mejor.”

En mayo pasado, Herrera terminó cuarto en los 5 mil metros de la reunión de Xiamen de la Liga Diamante con tiempo de 13:00:69 minutos, la mejor marca de su temporada hasta ese momento. Una semana antes había establecido el récord mexicano de los 3 mil metros, al registrar 7:27:63 minutos, confirmando que vive el mejor momento de su trayectoria.

Su crecimiento comenzó a llamar la atención desde 2025, cuando sorprendió con un histórico tercer lugar en los 5 mil metros en la parada de Lausana de la Liga Diamante. Ese mismo año impuso récord mexicano en la misma distancia (12:58:57, en Los Ángeles), siendo el primero de nuestro país en lograr correr por debajo de los 13 minutos. Ningún mexicano después de Arturo Barrios, a finales de los años 80, había superado el registro.

La exposición constante a competencias de alto nivel le ofreció al mexicano algo que no se puede simular en los entrenamientos: la capacidad de gestionar el ritmo y la experiencia de medirse constantemente ante los mejores del mundo.

“Ojalá tenga la oportunidad de ser medallista en los Juegos Olímpicos o en los mundiales. Tengo el sueño de ver la bandera de México en esas competencias y, por supuesto, con la medalla de oro. Es mi sueño y el de mi familia, no voy a parar de trabajar hasta que se cumpla”, agregó el corredor, clasificado en el sitio 27 de la clasificación mundial en 5 mil metros.

El resultado de Herrera en los Juegos Centroamericanos –los primeros en su carrera– representan un nuevo capítulo en su extraordinaria temporada. En apenas tres años representando a nuestro país, el fondista ha construido una trayectoria sólida respaldada por una identidad mexicana que presume en cada ocasión que le es posible.