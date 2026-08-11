El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol fue recibido con abucheos durante la ceremonia de premiación del torneo de Concacaf.

La celebración de la Selección Mexicana Sub-20 por su título del Campeonato Sub-20 de la Concacaf tuvo un momento de tensión cuando Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, apareció en la cancha del Estadio Banorte.

Mientras los jugadores festejaban el triunfo 2-0 sobre Estados Unidos, el directivo fue recibido con abucheos por parte de los aficionados. Desde las tribunas comenzaron a escucharse gritos de “ascenso, ascenso”, una protesta que rápidamente se extendió por distintos sectores del estadio.

Mikel Arriola recibe abucheos en la final Sub-20

Los reclamos volvieron a escucharse cuando el sonido local presentó a Arriola antes de la ceremonia de premiación. El descontento también aumentó cuando su imagen apareció en las pantallas del inmueble.

Mikel Arriola Peñalosa (Mario Jasso)

Mikel Arriola formó parte de la comitiva encargada de entregar los reconocimientos individuales y las medallas a los integrantes de la selección mexicana. Sin embargo, cada vez que alguno de los futbolistas se acercaba al directivo, los aficionados volvían a silbar y a gritar las consignas a favor del ascenso y descenso.

Entre los jugadores que recibieron sus reconocimientos de manos de Arriola estuvieron Cristo Navarrete y Hugo Camberos, momentos que nuevamente estuvieron acompañados por los reclamos desde las gradas.

A pesar de la lluvia, el comisionado permaneció en la cancha durante los festejos y participó en las fotografías con el equipo mexicano, que celebró el campeonato conseguido ante Estados Unidos.

¿Por qué abuchearon a Miker Arreola?

Los reclamos de la afición se producen en medio de una inconformidad que también ha sido expresada por jugadores y clubes de la Liga de Expansión. Al inicio de algunos partidos, los futbolistas han permanecido sin jugar durante los primeros minutos como señal de protesta por la eliminación del ascenso y descenso.

Mikel Arriola defiende el modelo de la Liga de Expansión

La postura de los aficionados ocurre mientras la Federación Mexicana de Futbol mantiene su posición sobre el funcionamiento de la Liga de Expansión MX.

Después de la semifinal del Premundial Sub-20, Mikel Arriolaexplicó que la competencia es considerada un espacio de desarrollo para los futbolistas y aseguró que continuarán destinándose recursos para fortalecerla.

Mikel Arriola (Crisanta Espinosa Aguilar)

“La postura es que nosotros consideramos esa liga una liga de desarrollo muy importante. Entonces, tenemos jugadores Sub-23, por ejemplo, las dos filiales que ya tenemos en Guadalajara y Cruz Azul. Vamos a seguir invirtiendo en la liga y vamos a seguir promoviendo también a los equipos”, señaló.

La protesta en el Estadio Banorte convirtió así parte de la ceremonia de premiación en un nuevo escenario para expresar el desacuerdo con el actual modelo del futbol mexicano, incluso en una noche en la que México celebraba un nuevo campeonato en categorías juveniles.