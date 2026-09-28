Morena rompe con el Verde en San Luis Potosí y designa a Elí César Cervantes como coordinador estatal

Morena designó a Elí César Cervantes como coordinador para la Transformación y la Defensa de la Soberanía en San Luis Potosí, en una contienda donde no competirán con sus aliados PT y Verde, según lo aclaró Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Este lunes, en el World Trade Center de la Ciudad de México, Hernández admitió que el proceso interno de selección ha sido difícil porque no se lograron consensos con los aliados del Verde y PT para postular a un solo candidato, pero afirmó que Morena tiene posibilidades de ganar.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, dijo que este es el inicio del fin de este proceso de selección interna con el primer nombramiento de siete que se realizarán este lunes.

“Elí es una propuesta de consenso, la militancia se puso de acuerdo y llegaron al acuerdo que sea quien lleve los trabajos de coordinación estatal, agradecemos al estado que cumpla con los estatutos sobre quien encabezará estos trabajos, y se puede llegar al consenso”, dijo Montiel.

Elí Cervantes, luego de tomar protesta, de manera simbólica, como representante estatal, es decir, quien podría competir a la gubernatura de San Luis Potosí dijo que los trabajos de coordinación estatal en dicha entidad serán desafiantes, pero confía en que el partido salga ganador el año entrante.

“Agradezco impulsar el movimiento en San Luis Potosí para integrar un equipo poderoso, haremos historia en el estado potosino. Los siguientes nombramientos estarán comprometidos con la soberanía nacional y el reto es grande en el estado, pero saldremos ganadores”, dijo.