Morena inicia designación de sus coordinadores estatales en defensa de la transformación

Morena, en coalición con el PT y el Partido Verde Ecologista, presentó este martes a la senadora Nora Ruvalcaba como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, y al alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, en el mismo cargo para Campeche.

Ruvalcaba, actualmente senadora de la República, quedó al frente de la estructura estatal del movimiento en Aguascalientes. La designación fue confirmada por la cuenta oficial de Morena y por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, quien encabezó el acto de presentación de coordinadores estatales.

En Campeche, el cargo recayó en Gutiérrez Lazarus, quien se mantiene al frente de la alcaldía de Ciudad del Carmen. Montiel Reyes confirmó también su nombramiento y destacó la continuidad del proyecto del movimiento en esa entidad.

Ambas designaciones forman parte de un proceso más amplio de Morena para nombrar coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en todo el país. Este mismo martes, el partido transmitió en vivo por sus redes sociales la presentación del coordinador estatal correspondiente a Colima.