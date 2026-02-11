MLB: Justin Verlander regresa a donde todo inició; firma por una campaña con Detroit Tigers

Justin Verlander, tres veces ganador del Premio Cy Young, regresa al equipo con el que comenzó su carrera, tras firmar el martes un contrato de un año por 13 millones de dólares con los Detroit Tigers.

Verlander, quien cumple 43 años el 20 de febrero, pasó sus primeras 13 temporadas con los Tigers.

Es considerado, quizás, el mejor lanzador de su generación, con la mayor cantidad de entradas lanzadas, ponches y victorias entre los jugadores activos.

Las 266 victorias de Verlander lo ubican empatado con Bob Feller y Eppa Rixey en el puesto 34 de la lista histórica de beisbol, mientras que sus 3,553 ponches lo ubican en el octavo lugar, muy cerca de Don Sutton con 3,574.

Ahora se une a la rotación de los Tigers que incluye al dos veces ganador del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, y al agente libre Framber Valdez, quien fue compañero de Verlander en los Houston Astros durante las temporadas 2017-18.

El nueve veces All-Star dijo que quería regresar para su temporada número 21 en las Grandes Ligas tras experimentar altibajos con los San Francisco Giants en 2025.

El lanzador derecho firmó un contrato de $15 millones por un año en enero, estableció un récord del equipo con 16 aperturas antes de registrar una victoria y luego culminó con su apertura número 555, que le coloca en el lugar 27 de lanzadores con más inicios en la historia de MLB.

Verlander tuvo marca de 0-8 en sus primeras 16 aperturas, pero sólo permitió nueve carreras limpias en 41.1 entradas (1.96 de efectividad) en sus últimas siete. En total, tuvo marca de 4-11 con una efectividad de 3.85 y 137 ponches en 152 entradas lanzadas.

Tras una racha dominante de 13 años con los Tigers, Verlander reinició su carrera tras unirse a los Astros en 2017. Ganó premios Cy Young en 2019 y 2022, tras firmar este último un contrato de dos años por 86.6 millones de dólares con los New York Mets. Verlander realizó 16 aperturas con los Mets antes de ser traspasado a los Astros en agosto de 2023.

A lo largo de su carrera, Verlander tiene un récord de 266-158 con una efectividad de 3.32 en 3,567.2 entradas lanzadas. Ha ponchado a 3,553 bateadores, concedió 1,004 bases por bolas y ganó dos Series Mundiales con los Astros.

Los pitchers y catchers de los Tigers tienen previsto su primer entrenamiento de primavera el miércoles.