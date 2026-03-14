Milei insulta a Pedro Sánchez; lo llama “líder de la basura inmunda del socialismo”

Madrid.- Javier Milei, presidente de Argentina, volvió a España y de nuevo, por quinta ocasión consecutiva, volvió a insultar al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, al que calificó de “impresentable” y de “líder de la basura inmunda del socialismo”. Además, en plena polémica por el bombardeo indiscriminado contra Irán por parte de Estados Unidos (EU) e Israel, el mandatario sudamericano elogió a Donald Trump y arengó al público asistente a su conferencia para que insultaran a voz en grito al presidente ibérico.

Milei volvió a convertirse en la figura central del Madrid Economic Forum, un encuentro anual que reúne a líderes de la derecha ultraliberal en distintas áreas, no sólo la económica y la comercial, sino también la política y mediática. Al igual que ocurrió el año pasado, Milei cerró las jornadas, que se celebraron en el Palacio de Vistalegre de Madrid, situado en el barrio popular de Carabanchel. Y también de forma idéntica, Milei irrumpió en el escenario poco después de que sonora a todo volumen la canción de Panic Show, de La Renga, para posteriormente tomar el micrófono y gritar a voz en grito hasta tres veces su habitual eslogan: “¡Viva la libertad, carajo!”. Acto seguido dio un discurso plagado de insultos al “socialismo mundial” y muy en concreto al presidente español, que se ha convertido en el referente internacional de la oposición a la guerra unilateral de EU e Israel contra Irán después de que entonara el “no a la guerra” y se negara a autorizar el uso de las bases militares estadunidenses en España, en Rota y Morón de la Frontera, en Andalucía.

Al poco tiempo de tomar el micrófono, Milei calificó a Sánchez de “impresentable” frente a los elogios a Trump por su “valentía contra el socialismo”. De hecho señaló al mandatario español como uno de los “líderes responsables” de la “enorme carga regulatoria que frente el desarrollo económico de Europa. Milei centró su discurso en cuestiones económicas precisamente por el espíritu del foro que lo invitó y que congrega a los defensores más acérrimos de las tesis ultraliberales, como las que está aplicando Milei en su país.

Pero en esta ocasión, Milei volvió a centrar gran parte de su intervención en insultar a Pedro Sánchez, a quien en otras de sus visitas le ha llegado a llamar “bandido” y a su esposa, Begoña Gómez, “corrupta”, lo que provocó una de las crisis diplomáticas más graves entre ambos países de las últimas décadas. Así, en esta ocasión, aseguró ante un público entregado como se estuvieran ante su músico favorito: “Créanme que si hubiera un Banco Central de España, en vez del Banco Central Europeo, y con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tiene Argentina”. Y acto seguido le agradeció a Trump “estar terminando con la basura inmunda del socialismo” y amenazó en que “no estamos tan lejos de una Cuba libre. Afortunadamente, gracias al coraje y valor de Donald Trump, la basura inmunda del socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos”, reiteró. Además lanzo su diatriba contra la “maldita justicia social” y las “ratas socialistas” porque “la caridad no es a punta de pistola. Es increíble lo caritativo que se puede ser cuando el que sufre es el bolsillo ajeno”.

Además, Milei defendió que los valores occidentales están ligados a la tradición judeocristiana: “Cuando hablamos de lo justo hablamos de nuestros valores. Les guste o no, los valores de Occidente son judeocristianos. Si la sociedad cumpliera los diez mandamientos y comprendiera los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo desaparecería de la faz de la Tierra para que todos podamos prosperar”, aseguró.

Milei aprovechó el foro para defender el modelo económico que impulsa en Argentina. Recurriendo a una metáfora, afirmó que el comunismo es una “utopía que no funciona” y contrapuso ese sistema con el liberalismo económico. Según explicó, mientras que los socialistas “regalan el pescado y esclavizan a la gente, los liberales prefieren enseñar a pescar para que las personas puedan prosperar y, eventualmente, crear empresas. Si no hay empresarios, un país termina siendo pobre”, explicó.

Durante el evento, Milei recibió además el primer premio conmemorativo dedicado al economista Ludwig von Mises y anunció que prepara un nuevo libro titulado La moral como política de Estado.

Antes de su intervención en el foro, Milei mantuvo dos encuentros importantes. El primero con el líder de la extrema derecha española, Santiago Abascal, de Vox, también aliado de Trump. Y, posteriormente, con el economista español Jesús Huerta de Soto, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, a quien es uno de sus referentes doctrinarios.