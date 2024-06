Sorprende leve sismo a AMLO y Sheinbaum en mitin en Huatulco 

Un leve sismo sorprendió al Presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, en pleno mitin en Huatulco.

Poco después de iniciar su intervención, la virtual Presidenta electa sintió el movimiento telúrico que aparentemente pasó desapercibido para el resto de los asistentes.

«Está temblando«, dijo Sheinbaum fuera de micrófono al dirigirse al presidium donde estaban el Mandatario federal, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y más funcionarios.

Al mismo tiempo, en la transmisión oficial la imagen tuvo un movimiento brusco de unos seis segundos. Pero el resto no se inmutó, seguían aplaudiendo.

Cientos de personas apenas sintieron el leve tirón de un sismo de magnitud 4.4, con epicentro a 13 kilómetros, al noreste de Crucecita. La morenista apenas hizo una pausa de tres segundos y continuó alabando al Presidente.

«Todo esta bien, tranquilos», dijo la futura Presidenta a mitad de su breve discurso en el deportivo municipal.

«Decidió que viniéramos aquí a Huatulco, porque como saben, y así hemos aprendido durante años que hemos caminado con el Presidente López Obrador que para él no solamente los principios y las causas de nuestro movimiento las ha puesto en marcha en este Gobierno, sino que todo tiene símbolo histórico«, dijo.

López Obrador no pareció haber sentido el temblor, o lo pudo confundir con el fervor que le expresaba la población que alzaba lo fólderes blancos de las escrituras de sus terrenos entregadas un día antes.

«No hay nada que temer porque continúan los programas de bienestar, hasta se van a mejorar y va a seguir habiendo justicia. Ya no van a regresar los que se sentían dueños de México. Ya no», dijo el Presidente en lo que casi tomó cómo su despedida del Gobierno.

El 30 de septiembre, en casi tres meses, deja su cargo y la relevará la mujer que tuvo al lado, a quien también llenó de halagos.

«La verdad, tuvo la decisión, el tino, el pueblo de México de elegir a una mujer con muchas convicciones. Es lo mejor que le pudo pasar a México en estos momentos. No es nada más un asunto partidista, no nada más es lo mejor para nuestro Movimiento, no.

«Es lo mejor para nuestra Nación, para nuestro querido País, para todos, sean del partido que sean o no tengan ninguna organización política, Claudia va a gobernar en beneficio de todos, va a atender a todos, va a escuchar a todos , pero le va a dar preferencia a los más humildes», aseguró.

Los dos llegaron en la misma camioneta pero aún con la futura Presidenta electa en frente en el templete bajo una carpa, los seguidores del Mandatario le gritaron que él siguiera en el Gobierno.

López Obrador respondió que estaba feliz por el resultado de la elección del 2 de junio.

«Se están destruyendo los mitos que se fueron creando con el paso del tiempo, los mitos de que el pueblo es manipulable, al Pueblo se le puede, decían, jugar el el dedo en la boca, tomen su manipulación , toma tu Champotón», dijo golpeando el puño con la otra mano abierta.

La reunión fue anunciada como una evaluación del avance de la entrega de apoyos a los afectados por el huracán «Agatha» de 2022.

Los asistentes lo tomaron como un agradecimiento por los terrenos y una despedida al Presidente.

«No sé si vaya yo a tener el tiempo de regresar, porque tengo que ir con la Presidenta a todo el País, y apenas llevamos cinco estados, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Veracruz y Oaxaca, o sea que nos faltan 27», dijo López Obrador.

El único abucheado fue, como ayer en Matías Romero, el Gobernador Salomón Jara, también morenista.

«¡Claudia, cuídate de Salomón, es rata!», le gritaron a su llegada y abuchearon y le silbaron durante su discurso.

Otro grupo, hijos de comuneros, acusaron trampas y burla en el reparto de los terrenos, y el todavía Presidente se comprometió a ayudarlos.

«Los vamos a atender antes de qué se termine el Gobierno, y si no nos alcanza el tiempo, porque hay que hacer unas obras ahí de Protección para que no haya derrumbes, si se nos pasa el tiempo, pues yo ya hablé con la Presidenta y ella le va a dar continuidad», sostuvo.