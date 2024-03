Sheinbaum responde a Xóchitl: «el Ejército seguirá en las calles hasta que sea necesario»

«En todo caso habrá temor de que regrese la corrupción, no tienen porque preocuparse (el pueblo) va a seguir la transformación», aseguró Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición «Sigamos Haciendo Historia», al contradecir a Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, sobre que hay un «México con miedo».

En ese sentido, Sheinbaum Pardo aseguró que, de los aspirantes presidenciales, es la única que tiene experiencia en seguridad ya que cuando fue Jefa de Gobierno redujo en más de la mitad los índices delictivos.

«Lo hice en la Ciudad de México, tenemos proyecto, tenemos estrategia y sabemos cómo hacerlo», aseguró la ex mandataria capitalina.

A pregunta expresa sobre si en su estrategia de seguridad se contempla sacar de las calles al ejército, Sheinbaum dijo que estarán presentes hasta que sea necesario.

«La presencia del ejército hasta que sea necesario porque hay lugares y municipios donde sí se retira la presencia de la Sedena pues se deja en el desamparo, no podemos nosotros irresponsablemente decir que mañana el ejército, que ya tiene constitucionalme esa función, antes no la tenía, deje de hacerlo. Es importante que permanezca hasta que que sea necesario», destacó.

En ese sentido, la candidata presidencial mencionó que es necesario consolidar la Guardia Nacional, y que tenga presencia en las carreteras y que sea el primer repondiente en cualquier caso, en coordinación con las policías estatales.

Y reiteró el llamado para que el Poder Judicial colabore en la pacificación del país, «ya que no puede dar amparos por el por el mayor».

«También son responsables de que haya lugares con incidencia delictiva por eso hablamos de coordinación, de seguir bajando la impunidad, y de seguir ampliando los derechos sociales», mencionó Claudia Sheinbaum.

Pide que no se utilice la migración como tema central en elecciones de Estados Unidos

Además, la candidata presidencial de la coalición «Sigamos Haciendo Historia», Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para que en las elecciones de Estados Unidos no se utilice como tema central la migración, y que se debata sobre la cooperación para el desarrollo, y no la construcción del muro.

En conferencia de prensa, Sheinbaum consideró que, el problema a resolver en Estados Unidos es el fentalino ya que cada año mueren 100 mil jóvenes por su consumo, «y que más bien procuren una relación de cooperación con el pueblo de México con su gobierno».

«Decirle a cualquiera que elija el pueblo de Estados Unidos sea (Donald) Trump, el presidente Biden, que siempre vamos a estar defendiendo a nuestro país, la soberanía, que no utilicen a México como parte de las elecciones, bastantes problemas tiene Estados Unidos que resolver o procuren mencionar la respuesta de los 100 mil jóvenes que mueren cada año por consumo de fentalino».

La abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde explicó que Estados Unidos puede destinar recursos para atender el problema de migración con cooperación, tal y como lo ha hecho México con sembrado vida en El Salvador y Honduras, que ello puede ser más barato que construir el muro fronterizo.

«Va ser mucho más económico que construir el muro, que bardas, mucho más económico que cualquier otra forma de patrullas fronterizas y atiende el problema de fondo que es generar condiciones para que no haya migración», explicó.

Sheinbaum sostendrá un evento en el centro de Ciudad Juárez dónde hablara sobre su propuesta para crear centros de educación inicial, los cuales ayudará a las madres trabajadoras de la maquila.

Con información de El Universal