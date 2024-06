“No hubieron sesenta, creo que fueron 6”: AMLO asegura que fueron menos los candidatos asesinados en el proceso electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en esta elección presidencial fueron menos los candidatos asesinados que en comicios pasados, donde aseveró que solo fueron seis.

López Obrador minimizó la violencia electoral que se registró en los meses previos a los comicios del 2 de junio, donde apuntó que hay mucha desinformación al respecto.

La violencia y hablo con gente que se supone están informados y me dice ‘por qué hubieron 60 candidatos asesinados’ y digo no, no hubieron sesenta, creo que fueron 6″, externó.

“Fueron menos que en la elección del 2021 y menos que en la elección del 2018, y menos que en la elección del 2012 y menos que en la elección del 2006. Es una desinformación”, indicó.

Un total de 34 candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular murieron asesinados en México en el periodo electoral que empezó en septiembre de 2023 y concluyó el pasado 2 de junio, informó esta semana la organización civil Data Cívica.

De acuerdo con el reporte ‘Votar entre balas’, que registra la violencia contra actores políticos por parte del crimen organizado, se registraron un total de 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas que sufrieron algún tipo de ataque violento por parte de la delincuencia organizada “de las que 34 fueron asesinatos”.

Del resto de agresiones, que ascendieron a 96 entre el 7 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024, 40 fueron atentados a los que sobrevivieron las personas que eran el objetivo, 32 amenazas tangibles (en mantas, videos, o que provocaron la renuncia a la candidatura), 14 ataques armados donde alguien más murió y 10 secuestros.

“Esto significa que han sido las elecciones más violentas de las que tenemos registro”, detalló Itzel Soto, coordinadora del proyecto.

Abundó que en el periodo 2020-2021 se contabilizaron 17 homicidios y otros 80 ataques, y en 2018 -aunque no es comparable del todo porque su registro empieza el 1 de enero de ese año y no desde el inicio del periodo electoral- fueron 22 asesinatos y 66 ataques.

“Aunque hay que considerar que también fueron las elecciones más grandes”, señaló Soto.

Las elecciones del 2 de junio fueron las más grandes de la historia de México porque más de 98 millones de personas estuvieron convocadas a las urnas para renovar más de 20 mil cargos, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado.

Estos comicios terminaron con la victoria de la morenista Claudia Sheinbaum, quien obtuvo el 59.76 por ciento de los sufragios, según el conteo del INE.