“Me voy a retirar muy feliz”, dice AMLO en gira con Sheinbaum por Oaxaca

Entre el júbilo de decenas de personas de origen zapoteco de la sierra sur de este estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo patente —frente a su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo—que la segunda etapa de la transformación será “mucho mejor”. Y la premisa principal del siguiente gobierno seguirá siendo: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Junto a la próxima presidenta, el jefe del Ejecutivo inauguró un nuevo camino artesanal que beneficiará a 2 mil 900 personas y que comunicará a este pueblo de los coatlanes con la cabecera municipal Santa Ana Miahuatlán.

“Me dio mucho gusto estar aquí, repito, con la próxima presidenta de México (…) Y desde ahora ya se consuma la primera etapa, todavía se están sentando las bases, para la transformación, todavía se está iniciando. Claudia dice ‘segundo piso de la transformación’. Es una etapa nueva la que viene, que va a ser mucho mejor, porque ya se hizo escuela y porque Claudia es mucho muy inteligente, mucho muy capaz, es una mujer con experiencia, honesta, que va a seguir poniendo en alto en el mundo el nombre de nuestro querido México”, refirió el tabasqueño.

Señaló que fue el pueblo el que eligió y dio su confianza a la continuidad de la transformación, por ello, aseguró que se retirará tranquilo.

“Vamos a seguir adelante. A mí pues ya no me queda mucho tiempo, yo en tres meses voy a entregar el bastón de mando. Pero quiero compartir con ustedes, quiero confesarles que me voy a retirar con mucho gusto, con mucha satisfacción, me voy a retirar bastante feliz, muy feliz, porque se avanzó. Ya cierro mi ciclo, fueron bastantes años de lucha, por eso me dicen algunos que ya estoy chocheando, pero no, no crean que tengo mucha edad, estoy joven, es que estoy aflojado en terracería”.

En ese momento, las decenas de personas congregadas para verlo, tal vez por última vez, lanzaron el conocido estribillo: “¡Es un honor estar con Obrador!”.

En medio de un ligero frío que se sintió en esta comunidad, enclavada en la sierra sur oaxaqueña, el mandatario y quien será su sucesora hicieron una nueva parada como parte de las giras que realizan por todo el país para concretar la transición en territorio.

“Estamos en esta región de los coatlanes. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, ahora en compañía de quien en tres meses va a ser la presidenta de México”, sostuvo el tabasqueño, lo que causó la algarabía entre los presentes que de inmediato respondieron: “¡Presidenta, presidenta!”.

El que el país tendrá a su primera jefa del Ejecutivo en 200 años, insistió, será un acontecimiento histórico. “Nosotros tenemos la dicha de poder vivir para contar de que vamos a tiene por primera vez una mujer como presidenta de México”.

En ese instante, la banda de la comunidad entonó una diana, mientras la deseas de personas reiteraron con emoción la consigna que cada vez es más común: “¡Presidenta, presidenta!”.

Una pobladora lanzó: “¡Arriba las mujeres!”.

En su turno, Sheinbaum Pardo recordó que cuando estuvo en esta región durante la campaña a la Presidencia, “dijimos que de lo que se trataba hacia adelante era de dar continuidad y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública. Y lo logramos, el pueblo de México decidió masivamente que quiere que continúe la cuarta transformación iniciada por el presidente”.

Y continuar con ese proceso, subrayó, es mantener los principios bajo los que ha gobernado López Obrador.

“El primero, el del humanismo mexicano, de que por el bien de todos, primero los pobres; que todo el recurso público se regrese al pueblo de México en obras, obras estratégicas y programas sociales”.

El segundo, agregó, es un principio juarista: “No puede haber gobierno rico con un pueblo pobre”. Y por último, el que se llegue al poder para servir al pueblo. “Son los principios que vamos a seguir los próximos seis años”, garantizó la próxima presidenta.

Se dijo honrada de estar junto a esta comunidad oaxaqueña. “Imagínense este momento historío que estamos viviendo, nosotros que luchamos tanto porque llegara la cuarta transformación, y ahora caminar junto a el presidente López Obrador en este momento de transición. Y decirles que me comprometo con ustedes que no les vamos a fallar, que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de México”.