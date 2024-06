“Me ha gustado el desempeño de la presidenta del INE”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que le ha gustado el desempeño de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), en particular durante los comicios del 2 de junio.

López Obrador defendió a Taddei Zavala pese a las críticas recibidas a su actuación durante la noche del día de la elección, por tardarse en dar los primeros resultados.

“Solo decir que me ha gustado el desempeño de la presidenta del INE”, apuntó.

“No sé si ella esté sometida a presiones o no, pero actuó bien, ha actuado bien”, señaló hoy en el Salón Tesorería.

El mandatario mexicano se lanzó contra analistas del bloque conservador, sobre todo a quienes presidieron el INE en elecciones pasadas, que criticaran la actuación de la presidenta del INE la noche del 2 de junio, de quienes dudó de su calidad moral.

“Así como si ellos fuesen muy rectos, honestos, eficaces, criticando que se estaban tardando en dar el resultado, que estaba muy mal el INE, que se tardaba, y salió la señora y ya dio a conocer con una muestra bastante amplia, cercana a los resultados”, declaró.

“No sé si está siendo cuestionada o no, yo estoy muy satisfecho con su desempeño, desde luego si fuese por el INE, por el Tribunal, no tendríamos democracia, la democracia la tenemos por el pueblo, no olvidemos eso”, resaltó.