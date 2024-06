¿Las aseguradoras sí pagan? Esto fue lo que desembolsaron en el primer trimestre

Quizá has escuchado comentarios negativos donde algunas personas dicen que las aseguradoras no pagan, de hecho, este es uno de los grandes mitos que rodean al sector y por lo cual en algunas ocasiones no se contrataban seguros. De enero a marzo las compañías aseguradoras pagaron 108,000 millones de pesos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el monto que las aseguradoras reportaron pagar por siniestros en bienes asegurados es mayor a la reportada en el mismo periodo del año pasado, cuando el monto llegó a 99,000 millones de pesos.

La mayor parte de pagos de seguros se registraron en el segmento de seguros de vida donde se reportaron pagos por 44,249 millones de pesos. Es decir, que este dinero se entregó a familias mexicanas donde algún miembro del hogar falleció y tenía contratada la protección financiera que brinda un seguro de vida.

En seguros de daños, las compañías aseguradoras reportaron pagos por 28,908 millones de pesos, en ese segmento se encuentran el dinero que entregaron a las personas o empresas cuyos bienes protegidos enfrentaron alguna eventualidad, por ejemplo, de daño o robo de autos, o eventualidades en el hogar, negocio o infraestructura.

Durante los tres primeros meses del año, el sector asegurador pagó 26,031 millones de pesos a personas que tienen contratados seguros de salud, de gastos médicos y de accidentes personales.

Crece contratación de seguros

En México a pesar de que el nivel de aseguramiento en la población es bajo, cada vez más personas comienzan a confiar y a contratar este producto financiero, ya sea para proteger bienes como el automóvil, la vivienda, los negocios, así como temas de salud, con el producto de seguros de gastos médicos.

Al primer trimestre del 2024, el sector creció 7.3%, donde el segmento de los seguros de vida sigue en ascenso, con un alza de 15 por ciento. Por otra lado, la emisión de primas en gastos médicos creció 8.5 por ciento.

La contratación de seguros de daños fue la que mostró el dinamismo más bajo, pues apenas creció 1.2%, motivado principalmente por seguros de autos, según información de la CNSF.

Antes de hacer una reclamación

Es importante que conozcas el proceso de reclamación que tiene tu aseguradora y preguntes sobre los tiempos que tienen para pagar un daño reclamado.

Antes de contratar un seguro, por muy obvio que parezca, pregunta qué es todo lo que te cubrirá, investiga sobre las exclusiones que tiene, que son esas cosas que no estarían aseguradas o por las cuales la compañías podría no pagar alguna indemnización.

Sobre los tiempos que tienen las compañías para pagar la reclamación de un siniestro, éstos dependen mucho del tipo de seguro que estés contratando, no es lo mismo el periodo para pagar en un seguro de autos, que en uno de vida o gastos médicos.

Conocer este tipo de información evitará que enfrentes situaciones complicadas con la compañía de seguros pues sabrás con exactitud la coberturas que te brinda el seguro que contrataste, así como en qué casos puedes reclamar el pago y en cuáles no.

En la Condusef, las inconformidades con el lapso para el pago de una indemnización son una de las principales quejas. De enero a abril de este año hay 3,792 acciones de defensa iniciadas por este tema, 3% más que las registradas en el mismo periodo del 2023.

El producto donde más quejas de este tipo se reportan es en el seguro de autos, seguido de los seguros de vida y gastos médicos mayores.