INE seleccionará el miércoles un interventor que se encargará de la liquidación del PRD

El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó el próximo miércoles para el nombramiento de un interventor que dará seguimiento al proceso de liquidación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al no haber reunido el 3% de la votación requerida por la ley para mantener el registro.

La Comisión de Fiscalización del INE sesionará el miércoles 19 de junio, donde se llevará a cabo la insaculación del interventor que tendrá a su cargo la liquidación física y financiera del PRD.

El sábado en conferencia de prensa, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, afirmó que el partido “que construimos hace 35 años ya no existe más como tal”.

“Me duele, pero me toca decirlo a mí, ya no existe más el PRD (…) fruto de gloriosas batallas y múltiples sacrificios, y que fue fundamental en el proceso de transición democrática, ese PRD que construimos hace 35 años ya no existe más como tal”, expresó.

El PRD no logró reunir el 3% de la votación requerida en alguna de las tres elecciones federales para mantener el registro como partido político nacional.

Obtuvo 1 millón 121 mil 020 votos (1.86%) en la elección presidencial; 1 millón 449 mil 660 votos (2.43%) en la elección para diputados federales, y 1 millón 363 mil 12 votos (2.27%) en la elección para el Senado de la República.

La semana pasada, consejeros nacionales del PRD se reunieron con el dirigente Jesús Zambrano para determinar las acciones a realizar ante la pérdida del registro nacional como instituto político.

Los trabajadores y consejeros recibieron la “recomendación” de no dar declaraciones sobre la situación del instituto político, sin embargo, las diferencias entre la cúpula perredista y las críticas externas sobre la eventual desaparición, obligaron a algunos a hablar.