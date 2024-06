Concluir rescate de cuerpos de mineros, el compromiso: Sheinbaum

A 18 años de la tragedia de Pasta de Conchos, este mediodía, se realizó un acto de justicia para patentizar que se encontraron 13 cuerpos de los 63 mineros sepultados en el accidente de la mina de Pasta de Conchos. “Es un ejemplo de justicia que estamos dejando para que no se quede ningún minero enterrado. Decirles que la perseverancia de ustedes por muchos años hizo posible esto que estamos recordando”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante familiares de los mineros.

Acompañado de su sucesora, Claudia Sheinbaum, el mandatario dijo: “no hay que olvidarlo, acuérdense que hay organizaciones de derechos humanos, de esa auténticas que los acompañaron en su gestiones y también iglesias, porque muchos han acompañado esta lucha”, planteando que regresara en septiembre, pues se hará todo el esfuerzo posible por rescatar los otros 50 cadáveres que aún están dentro de la mina.

Por su parte, Claudia Sheinbaum expresó que la lucha de los familiares de los mineros de pasta de Conchos es un ejemplo de tenacidad por la búsqueda de la justicia, porque era una herida abierta, no solo para familiares, sino también para el país. “Comprendo su dolor”, les dijo y ofreció que si por alguna razón no se puede concluir con el rescate de los 50 mineros que faltan en al actual gobierno, su administración continuará con este esfuerzo.

“Las tareas de rescate a las que se comprometió el presidente obedecen al profundo significado de la justicia, que tiene que comenzar con reconocer las demandas legítimas, como la recuperación de sus seres queridos”, dijo la virtual presidente electa.

Griselda Farías, una viuda del minero fallecido Elías Valero le planteo, conmovida, “Hoy lo vemos a la cara, no tenemos mas que decirles gracias por ser un luchador mas de nuestra busqueda de la verdad que terminó con nuestra familia, gracias por ser honesto, por devolvernos la ilusión que muchos años de desaire nos quitaron. En los momentos de tristeza y angustias, usted fue nuestro consuelo, ese sentimiento es profundo y no se olvida. Nos hace sentir que no estamos solos”.

Mas adelante, con sus años a cuestas, Trinidad Cantú, que estaba entre la multitud, pudo hablar para recordar que ella fue la que gestionó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los agravios del pasado y la falta de justicia a sus familiares. Recordó que ya en 2012, en la campaña presidencial, López Obrador se comprometió a rescatar los cuerpos de sus familiares.

“Faltaba mucho para que usted fuera presidente», le dijo. “Llegué a Washington sin saber pero preguntando se llega a roma. Deje mi demanda internacional después de años, pero usted ha contestado todo lo que se le pidió a su gobierno. donde se le pedía indemnización a familiares de pasta de conchos, Muchas gracias por esa disposición, bendito sea”.