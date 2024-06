AMLO enlista los principios “irreversibles” para el Gobierno de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador enumeró una serie de principios irreversibles para el próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum, que iniciará a partir del 1 de octubre.

López Obrador detalló que ya están sentadas las bases de la Cuarta Transformación, y apuntó que no se puede dar marcha atrás a los siguientes principios:

“Ya está muy claro que hay que pagar impuestos, que no se deben de condonar”.

“Ya está muy claro que no se debe permitir la corrupción”.

“Ya está muy claro que el Gobierno tiene que actuar con austeridad republicana”.

“Ya está muy claro que el Gobierno representa a todos, a ricos y a pobres”.

“Ya está muy claro que el Gobierno no puede ser un comité al servicio de una minoría rapaz”.

Ya está muy claro que no se pueden entregar los bienes del pueblo a particulares”.

El mandatario mexicano dejó en claro que el pueblo de México ya está muy politizado y que conoce la importancia de la democracia.

“Se ha puesto de manifiesto que tenemos un pueblo muy politizado, que ya sabe que la democracia es el Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, declaró.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó esta mañana a la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum, como una “giganta” que infunde mucho respeto.

“Hay que agregar que la presidenta electa es giganta, es una mujer muy inteligente, muy preparada, con mucha inteligencia, honesta, fue lo mejor que le pudo haber pasado al país en este tiempo y mujer”, argumentó.