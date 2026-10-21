México rechaza interpretación del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la aplicación del artículo 34 de la Convención a México y afirmó que el Estado mexicano “no consiente ni tolera” este delito.

Durante su intervención ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el funcionario destacó las acciones implementadas por el gobierno mexicano para atender la problemática de las personas desaparecidas.

Entre las medidas mencionó el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las fiscalías, la creación de un mecanismo de identificación humana y la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Medina también informó que, mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y otras acciones, durante el año en curso han sido localizadas más de 16 mil personas.

La intervención se produjo en el marco de la discusión sobre la primera aplicación a México del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Este procedimiento contempla la posibilidad de que el Comité contra la Desaparición Forzada señale a la Asamblea General de la ONU una situación de desapariciones forzadas extendidas o sistemáticas, bajo las condiciones previstas en la Convención.

La postura del Gobierno mexicano y la actuación del Comité forman parte de un debate internacional sobre el alcance de los mecanismos de supervisión y las medidas para enfrentar las desapariciones forzadas en el país.