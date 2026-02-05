“México no se doblega, no se arrodilla ni se vende; no regresará a ser colonia de nadie”: Sheinbaum

Querétaro, Qro. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que, con fidelidad a su historia, “México no se doblega no se arrodilla no se rinde ni se vende”. Ante los representantes de los poderes de la República y todos los gobernadores proclamó que México “no regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. México no entregará nunca sus recursos nacionales”.

En su largo discurso con motivo de la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución, la Sheinbaum hizo un recorrido histórico de las transformaciones y constituciones del país, enfatizando en la defensa de la soberanía. Recordó que bajo su administración se promovió una reforma constitucional para ratificar la independencia y la soberanía nacional , así como para condenar toda pretensión de una injerencia extranjera en el rumbo del país.

Aclamada en varias ocasiones por sus correligionarios e incluso por los representantes opositores entre los gobernadores y legisladores, la mandataria dijo que México no regresará tampoco al régimen de privilegios que se instauró bajo los 36 años cuando prevaleció el régimen neoliberal. Censuró que bajo ese modelo de desarrollo se haya privilegiado el interés privado sobre el interés público; se hayan instaurado privilegios que derivaron incluso en condonaciones fiscales.

Aseguró que con la cuarta transformación se ha recuperado la esencia social de la Constitución, recordando que cada una de las transformaciones del país ha dejado su huella en las constituciones que se han aprobado en su momento.

Actualmente es responsabilidad de quienes pugnan por una nueva transformación defender su historia, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social.

Subrayó que México no se explica sin su pueblo, que es valiente y trabajador; es un pueblo que defiende su soberanía y que es solidario con los pueblos, al tiempo que pugna por una verdadera justicia.