México-Inglaterra: así nació el rumor del cambio de horario; se mantiene partido a las 18:00

Ciudad de México. A menos de 48 horas del partido México-Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, las versiones sobre un posible cambio en la hora de inicio debido a las condiciones climatológicas -incluidas inundaciones- pronosticadas para el domingo en la Ciudad de México, envolvieron a la FIFA y las dos principales federaciones en una ola de versiones no confirmadas que alcanzaron al cuerpo técnico nacional. Según diarios británicos como The Sun, famosos por su estilo sensacionalista basado en titulares impactantes, las autoridades del máximo organismo de futbol habrían decidido adelantar seis horas el inicio de la eliminatoria -de las 18 a las 12 horas del mediodía-, ante el mal tiempo previsto. Sin embargo, la modificación sólo quedó en el aire.

A pesar de que varios medios replicaron la información, la FIFA y el comité organizador del torneo mantuvieron inalterada la programación oficial. Incluso, a través de sus cuentas oficiales, el organismo confirmó la designación del australiano Alireza Faghani y del cuerpo arbitral encargado de dirigir las acciones -con el mismo horario ya anunciado- en el recinto de la colonia Santa Úrsula. “La hora de inicio del partido Inglaterra-México cambió tras la alerta de tormenta eléctrica”, aseguró The Sun en su portada digital. La medida, indicó la publicación, tendría un carácter estrictamente preventivo, buscando reducir riesgos para jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

Miembros del comité operativo del Estadio Azteca precisaron a La Jornada que la FIFA había considerado cambiar el partido, de las 18:00 horas al mediodía del domingo, debido al riesgo de alteraciones meteorológicas. No obstante, dicho escenario nunca fue confirmado. “La Federación Inglesa de Futbol fue informada hoy (ayer)” sobre el posible ajuste, señalaron. “Lo que se dice es por la tormenta eléctrica. Se estableció como una opción en la junta, pero no es un hecho, sólo lo han manejado como una posibilidad”. El propio Javier Aguirre, seleccionador nacional mexicano, rechazó un eventual ajuste en la planeación de la ronda eliminatoria.

“Recibí la noticia como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiar todo el plan. Me rompen un poquito la madre”, declaró a la estación Radio Fórmula en referencia a la alimentación, descanso y fisioterapia de los jugadores. “A mí nadie me consultó, estoy bastante encabronado. ¿Ventaja? Ninguna. Tengo dos jugadores tocados, no voy a decir cuáles, pero nos venían bien esas 6 horas. Parece una tontería, pero no lo es. Ahora, a tragar ajo y agua, porque ellos son los que mandan”.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la capital del país registrará lluvias con un 60 por ciento de probabilidad durante la tarde del domingo. El reporte incluye rachas de viento de hasta 40 km/h, granizo y actividad eléctrica. Al no haber ninguna notificación oficial sobre la reprogramación del encuentro, la FIFA y las federaciones de México e Inglaterra siguieron con la planeación original. El plantel inglés aterrizará esta tarde en Toluca, para cerrar el sábado su preparación rumbo a los octavos de final en las instalaciones de Cantera.

Se mantendrá el duelo a las 18 horas locales, reporta Reuters

La FIFA mantendrá la ⁠hora prevista ⁠para el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, que se disputará el próximo domingo, a pesar de la preocupación de que el mal tiempo pudiera obligar a realizar cambios, según dijeron a Reuters dos fuentes.

El partido entre México e Inglaterra en el Estadio ⁠Azteca se mantendrá a las 18 horas locales.

La FIFA había considerado adelantar el partido de México debido a las previsiones meteorológicas.

Medios mexicanos informaron ‌que ‌podría adelantarse y disputarse a las 12 horas locales, mientras un portavoz de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) había indicado que el partido entre Brasil y Noruega podría retrasarse una hora si se reprogramaba el encuentro ‌entre México e Inglaterra.

El duelo de dieciseisavos de final de México contra Ecuador, disputado a principios de esta semana, se retrasó debido a la lluvia.

El entrenador de la selección mexicana, Javier “Vasco” Aguirre, había mostrado su descontento por el posible cambio de horario para el encuentro del domingo y dijo que la noticia le había caído “como una patada en el estómago”.

“Cambias ‌todo, ahora hay que cambiar todo, todo el plan, todo ⁠el trabajo”, dijo a una radiodifusora.

“Evidentemente, acataremos lo que diga FIFA, pero a ⁠mí especialmente no me gusta nada ni a mis jugadores” y añadió que las 18 horas era una hora “fantástica” para el partido.