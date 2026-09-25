México generó casi 200 millones de interacciones digitales durante el Mundial 2026

Durante la Copa Mundial 2026, la selección mexicana alcanzó un 84 por ciento de satisfacción entre los aficionados, reunió a 370 mil espectadores en los estadios, sumó 10 millones de nuevos seguidores en redes sociales y generó casi 200 millones de interacciones digitales, según el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola.

Los datos, expuestos durante la cuarta edición de Futura Capital 2026: Innovation Days, resumen el impacto deportivo y mediático que dejó el Tricolor en la tercera Copa del Mundo organizada por el país.

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En la conferencia magistral titulada “México en la cancha global: el impacto de una pasión”, impartida en el Campus Hidalgo del Tecnológico de Monterrey, Arriola abordó el repunte del equipo nacional, que concluyó el certamen en la novena posición general tras el trago amargo del lugar 22 obtenido en Qatar 2022.

El dirigente —quien también ha estado envuelto en el debate público por la polémica sobre la extinción del ascenso y descenso en el balompié local— atribuyó este repunte a la entrega mostrada en el terreno de juego:

“Lo que pasó con la selección en el Mundial fue que a nosotros, los aficionados, nos convenció su forma de jugar, nos convenció su entrega”, señaló.

Más allá del balance mundialista, el comisionado reconoció los retos pendientes para consolidar el crecimiento del balompié nacional. Entre los objetivos prioritarios rumbo al cierre de 2026 destacó acelerar la exportación de jugadores mexicanos a Europa, una medida clave para fortalecer el desarrollo del talento joven.