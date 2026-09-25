Formula FDZC imputación a detenido por intento de homicidio cometido a dos policías municipales de Delicias

•⁠ ⁠Le arrebató el arma a uno de ellos y les apuntó en el rostro

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), en ciudad Delicias, formuló imputación en contra del detenido Edgar C. A., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de dos oficiales de la Policía Municipal.

El Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, conocedor de la causa penal 572/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, e instruyó que se practiquen dictámenes en materia de psiquiatría para verificar la existencia o no de inimputabilidad del imputado.

De igual manera, el órgano jurisdiccional programó para el próximo miércoles 30 de septiembre, a las 14:30 horas, para la continuación de la audiencia de vinculación o no a proceso.

La imputación en contra de Edgar C. A. establece que le arrebató el arma de fuego a un agente municipal y le apuntó al rostro, cuando que llevaba a un detenido, en hechos ocurridos el pasado lunes 21 de septiembre, alrededor de las 15:10 horas, en el exterior de las instalaciones de la Unidad de Investigación Ministerial, ubicadas en la Avenida 25 Poniente, del Sector Poniente en la ciudad de Delicias.

El oficial pudo desviar el arma, pero en el forcejeo el imputado realizó un impacto que lesionó al policía en el hombro derecho, en tanto, que su compañera policía se acercó a auxiliarlo, pero Edgar C. A. realizó un segundo disparo al aire, y luego le apuntó en el rostro y trató de accionar de nuevo el arma.

Finalmente, el imputado fue controlado y detenido, y quedó a disposición de esta representación social, para desarrollar las indagatorias correspondientes.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro reitera su compromiso en el combate frontal a los delitos, para aclarar las circunstancias de los hechos, siempre con apego a derecho y al debido proceso, a fin de castigar al agresor y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).