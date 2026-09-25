Detiene AEI a probable responsable de tentativa de feminicidio y violencia Familiar en Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron con una orden de aprehensión a Jesús Alonso M. B., por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar.

La detención del masculino de 47 años de edad, fue la tarde de este jueves, en la colonia Residencial Universidad en la ciudad de Chihuahua, y quedó a disposición de un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.

Será llevado a la audiencia inicial, en donde un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, formularán imputación en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)