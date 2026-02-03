México cuenta con millones de dosis de vacunas disponibles, asegura Ssa

Ciudad de México. La Secretaría de Salud insistió en que no hay desabasto de vacunas contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles. México tiene un amplio inventario de millones de dosis disponibles que están siendo distribuidas y aplicadas conforme a las necesidades de la población, dijo María Alejandra Alegría, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la dependencia.

Al participar en el Foro legislativo “Vacunación e inmunización a lo largo de la vida”, que se realizó en el Senado, señaló que en la discusión pública o política existe este tema recurrente del desabasto. Pero, no hay tal.

Agregó que la secretaría está haciendo importantes esfuerzos para garantizar la distribución en todo el país.

También destacó que en los últimos meses, el país y otras naciones han enfrentado el reto del repunte de enfermedades prevenibles como el sarampión. Ante los casos acumulados, se ha intensificado la respuesta sanitaria y reforzado las campañas de inmunización.

La funcionaria dijo que las vacunas son seguras, salvan vidas y es la apuesta de la ciencia para que la gente tenga larga vida, luego de hacer un llamado a la población a acudir a los centros de salud, para que se las apliquen.

Por su lado, el senador de Morena, Emmanuel Reyes, enfatizó que desde la cámara alta. se seguirá “impulsando el fortalecimiento del Programa de Vacunación Universal y la consolidación del Registro Nacional de Vacunas para garantizar equidad, trazabilidad y transparencia” en este plan.

Señaló que en un hecho histórico, México utiliza por primera vez dosis tetravalentes contra influenza, fabricadas en el país. “Esto es digno de presumirlo y de reconocerlo, porque una de las políticas públicas implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el impulso al contenido nacional, la sustitución de importaciones”.

El presidente de la Comisión de Economía del Senado refrendó el compromiso de esta cámara con la inmunización, porque además es una obligación ética del Estado y un derecho humano de todos los mexicanos.