Adidas compartió un video en redes sociales que le ha dado la vuelta al mundo, ya que aparece Lionel Messi, así como los nombres de 10 futbolistas que el astro argentino eligió como las próximas estrellas del deporte.

Sin embargo, un detalle que llamó especialmente la atención es que Gilberto Mora es uno de los 10 jugadores que forman parte de la selección de Leo, quien se retiró de la Selección Argentina en la pasada Fecha FIFA.

Lionel Messi eligió a Gilberto Mora como una de las próximas estrellas del futbol

Messi apareció en un video de adidas simulando escribir varios libros, los cuales llevaban los nombres de las 10 promesas del futbol que Leo considera que pueden convertirse en estrellas del deporte.

El nombre de Gilberto Mora aparece en dos ocasiones. Primero, en un papel donde también se destaca la madurez y calidad técnica del Niño Maravilla y, posteriormente, luce en uno de los libros que ‘escribió’ Leo.

“Cualquiera puede contar una historia, pero una gran historia requiere la mano de un maestro. Algunos dudaban que él pudiera escribir otro clásico, pero con un solo trazo de su pluma, nacen nuevos personajes. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”, se escucha en el anuncio de adidas.

a legacy to build on 🐐. the next chapter starts here.

meet the rising stars of Messi +10, season 3. 💫 https://t.co/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026

Gilberto Mora no tuvo minutos contra FC Juárez, pero el Loco Abreu descartó lesión

Gilberto Mora no tuvo minutos en el regreso de la Liga MX, donde Xolos enfrentó a FC Juárez, sin embargo, el entrenador del Tijuana se encargó de aclarar que solo está cuidando al mediocampista, ya que no tiene una lesión.

“Gil tiene inflamaciones y lo que más nos preocupa a nosotros es darle los tiempos de recuperación. No hay ningún tipo de lesión, no hay de qué preocuparse. Simplemente hay que darle tiempo y espacio. Debemos de tener mucho cuidado que no pase a mayores. Está todo controlado”, comentó Sebastián Abreu tras el empate 1-1.

Con información de FoxSports