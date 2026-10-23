Messi convivió con aficionados antes de recibir el Princesa de Asturias

La leyenda del fútbol argentino Lionel Messi (C) abraza a un aficionado durante un evento juvenil en el polideportivo de Oviedo el 22 de octubre de 2026, víspera de la entrega del Premio Princesa de Asturias de Deportes.

Madrid. Lionel Messi recibirá este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, con lo cual se convertirá en el tercer futbolista en ser reconocido con este galardón después de que se le entregó en 2012 a Iker Casillas y Xavi Hernández.

La estrella argentina sorprendió el jueves cuando al salir del hotel donde se hospedaba en Oviedo se acercó de manera esporádica a los seguidores para saludarlos y firmar autógrafos. El episodio encendió las alertas del gran dispositivo de seguridad que custodiaba a Messi, quien quiso convivir por un momento con sus aficionados.

Más tarde, Leo dio una charla sobre los valores del fútbol en un evento de la Fundación Princesa de Asturias ante más de mil 400 niños en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

“Disfruten. Por encima de cualquier cosa. Sea cuál sea el resultado, el futbol es un deporte para gozar”, dijo Messi en su presentación.

Messi destaca el disfrute del futbol ante más de mil niños

Messi es considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia. En su palmarés destacan una Copa del Mundo con Argentina, 35 títulos con el Barcelona, tres con el PSG y cuatro con el Inter de Miami, con el cual actualmente juega en la MLS de Estados Unidos.

A nivel individual presume ocho Balones de Oro, el que más en la historia, tres premios ‘The Best’ de la FIFA y la Bota de Oro al máximo goleador de las ligas europeas en seis temporadas.

David González Alonso, presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo, propuso la candidatura de Messi para el Premio Princesa de Asturias, que el año pasado ganó la tenista estadunidense Serena Williams.

El argentino suma ocho Balones de Oro y títulos internacionales

Leo fue elegido este año entre las 27 candidaturas presentadas por el jurado por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, sin olvidar su “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

El ex tenista Rafael Nadal, el fondista keniata Eliud Kipchoge, la esquiadora estadunidense Lindsey Vonn, así como el ex piloto de carrera Michael Schumacher son algunos de los deportistas que han ganado este premio.