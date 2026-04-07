Maru Campos llegaría al 91% de cumplimiento en “Pacto por el Desarrollo y Prosperidad” en noviembre

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC) Jorge Cruz Camberos señaló que hay una proyección para que el Gobierno del Estado encabezado por Maru Campos llegue al 91% de cumplimiento en el Pacto por el Desarrollo y Prosperidad hasta el mes de noviembre.

“Lo revisamos cada 6 meses, la última calificación fue de un 89%, cada vez que va avanzando se vuelve más complicado pero si tuvimos una reunión con parte de su gabinete para sí cerrar con un 91%, entender que cuando iniciamos este convenio estábamos en pandemia”, comentó.

Resalta que los temas como salud y seguridad vial requieren mayor atención para los próximos cinco meses que faltan para la próxima evaluación.

Dicho pacto se firmó en la campaña de Maru Campos cuando contendía por la gubernatura, este mismo proyecto ha sido presentado por el empresariado en cuatro procesos de elección dos de ellos por la gubernatura y cuatro en la alcaldía de Chihuahua.

Cabe destacar que DESEC es el organismo empresarial que fija metas por el desarrollo económico del estado, la prioridad es el trabajo en conjunto entre empresariado, gobiernos y academia.