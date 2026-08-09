Marina activa Fase de Auxilio en Mazatlán ante lluvias

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio en Mazatlán, Sinaloa, ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Elementos de la Brigada de Rescate y Emergencia se desplegaron en las colonias Urias, Palos Prietos, Centro e Infonavit Playas, mayormente afectadas.

El personal naval procedió con labores de limpieza y desazolve de ductos pluviales.

Asimismo, la Marina exhorta a la población en general a mantenerse informada sobre los pronósticos meteorológicos y la ubicación de refugios temporales, contar con un plan familiar de protección civil y atender las indicaciones sobre posibles deslaves de ríos y arroyos.

De igual forma, solicita seguir indicaciones de las Capitanías de Puerto del Estado de Sinaloa, de suspender actividades turísticas y recreativas en zona de playas, y extremar precauciones, especialmente con menores de edad y adultos mayores.

El Gobierno Municipal de Mazatlán reportó 156 milímetros de lluvia, que provocaron inundaciones, vehículos varados, árboles caídos y afectaciones en vialidades.

Personal de Servicios Públicos, Obras Públicas, Protección Civil y Defensa auxiliaron con el retiro de árboles y ramas para mantener libres las vialidades y facilitar el flujo de agua.

Con información de López-Dóriga Digital