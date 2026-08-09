Katia Itzel García, Isaac del Toro y Karim López, elegidos como ‘el futuro del deporte en español’

Katia Itzel García, Isaac del Toro y Karim López fueron reconocidos por la revista People en el listado “El futuro del deporte habla español”.

Los mexicanos están brillando en el futbol, ciclismo y basquetbol, así que fueron reconocidos por la publicación, la cual destacó que “el deporte tiene cada vez más un rostro latino y acento español”.

People destacó la participación de Katia Itzel García en el Mundial 2026

People hizo énfasis en que Katia Itzel García sigue rompiendo barreras en el futbol y, recientemente, participó en la Copa del Mundo 2026 como árbitra central y como cuarta oficial.

La silbante se convirtió en la primera árbitra central mexicana en tener participación en un Mundial varonil, lo cual fue destacado por la revista en la publicación que realizó recientemente.

“Tenemos que seguir juntando manos que sean aliadas para construir una mejor sociedad, donde estos sueños no sean solo para unos cuantos, sino que sean para todos aquellos que estén dispuestos a trabajar fuerte para llegar a cumplirlos y no se puede hacer de otra forma más que juntos y juntas”, dijo Katia Itzel García a People.

Isaac del Toro ya es catalogado como una de las figuras del ciclismo

Isaac del Toro, por su parte, fue integrado al listado por ser uno de los referentes del ciclismo actual. El mexicano recientemente consiguió el tercer lugar en el Tour de Francia, aunque en 2025 ya había demostrado su valía al finalizar segundo en el Giro de Italia.

“Su ascenso en el mundo de la bicicleta ha sido vertiginoso. Su segundo puesto en el Giro de Italia del año pasado ya señaló al Torito como una de las figuras con mayor proyección del ciclismo de carretera y con grandes posibilidades de darle alegrías a su país”, subraya People sobre el mexicano.

Karim López es una referencia tras dar el salto a Memphis Grizzlies

Karim López también fue incluido en el listado “El futuro del deporte habla español” por todo lo que hizo para llegar a la NBA.

El mexicano, nacido en Hermosillo (Sonora), pasó por el basquetbol de España y Nueva Zelanda, donde demostró su valía para dar el salto a la élite tras ser seleccionado por los Memphis Grizzlies.

Con información de FoxSports