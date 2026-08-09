CARGANDO INFORMACIÓN...

Encuentran sujeto sin vida en granja de colonia Sacramento, se habría quitado la vida

Un hombre de 47 años de edad fue encontrado sin vida al interior de una granja ubicada a la altura del kilómetro 29 de la carretera que conduce de Chihuahua a Ciudad Juárez, en la colonia Sacramento.

El cuerpo presenta una herida por proyectil de arma de fuego
a la altura de la cabeza y viste pantalón de mezclilla y camisa azul.

Familiares fueron quienes reportaron el hallazgo, acudiendo agentes de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano quienes acordonaron el perímetro para permitir las investigaciones de la Fiscalía.

De manera preliminar se estableció que el sujeto se disparó con su arma, misma que fue asegurada a un lado del cuerpo, así como el casquillo que utilizó.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp