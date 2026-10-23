Macron recibirá a organizaciones de estudiantes ante la ola de protestas y decreta toque de queda en París

Madrid, Esp. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá el viernes 23 de octubre a representantes de tres organizaciones de estudiantes para tratar con ellos el clima de enorme tensión social desatado por las movilizaciones estudiantiles y que prosiguió con la incorporación de destacados movimientos de protesta como los chalecos amarillos.

El presidente de la organización Renouveau Lycéen, Nathanaël Combary, anunció que su grupo, junto a Les Lycéens y la Union de Sindicatos de Estudiantes de Secundaria compartirán impresiones con Macron a partir de las 15 horas.

En un comunicado posterior, el Elíseo confirmó que el presidente recibirá a “estudiantes de secundaria y representantes de organizaciones estudiantiles” para “escuchar las demandas e inquietudes de los representantes de los estudiantes de secundaria”.

Los sindicatos de estudiantes piden una reforma integral de la formación de secundaria, desde la superpoblación en las aulas hasta, sobre todo, la remodelación del procedimiento de acceso a la educación superior (Parcoursup), vilipendiado hasta el extremo por el tapón de solicitudes de admisión que creó y la dificultad de los docentes para examinarlas todas.

Blindaje en París y toque de queda ante marchas del sábado

El encuentro entre Macron y los estudiantes ocurrirá en la víspera de la nueva jornada de movilizaciones masivas convocada para el sábado; eventos que el Elíseo quiere controlar en la medida de lo posible hasta el punto de que el presidente anunciará esta mañana la prohibición de todas las movilizaciones de organizaciones no sindicales. Lo anterior después de que el Ministerio del Interior haya decidido ampliar el toque de queda en vigor en zonas emblemáticas de París hasta las 6 horas del lunes.

Los partidos de izquierda y derecha franceses también ventiló su frustración después de un infructuoso encuentro mantenido este jueves con el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu; una reunión, denuncia por ejemplo La Francia Insumisa, que no ha redundado en ningún tipo de avances para intentar calmar la situación.

Descontento político y desacuerdos con el gobierno

El descontento francés tuvo inicio en los colegios de la periferia parisina debido a la falta de profesores, presupuestos insuficientes y el deterioro de los centros educativos.

Sin embargo, la movilización se transformó en un reclamo generalizado cuando diversos sectores de la sociedad, incluidos los sindicatos y el movimiento de los chalecos amarillosse unieron para denunciar el encarecimiento del costo de vida, el alza en los precios de los combustibles y la pérdida del poder adquisitivo.

El punto crítico ocurrió los días 17 y 18 de octubre, cuando miles de personas marcharon en las principales ciudades del país seguido de fuertes disturbios, incendios de edificios públicos y el saqueo de miles de comercios.

Ante la magnitud de la violencia y con más de 2 mil 400 detenciones registradas, el gobierno de Emmanuel Macron respondió con severidad para intentar restaurar el orden.

Las autoridades decretaron toques de queda parciales en urbes como París, Lyon y Marsella, además de prohibir provisionalmente las manifestaciones que no cuenten con el respaldo explícito de las organizaciones sindicales. Mientras tanto, Macron culpó a grupos de ultraizquierda por intentar desestabilizar al gobierno.