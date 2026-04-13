Localizan con vida al edil de Taxco de Alarcón y su padre, informa Omar García Harfuch

Ciudad de México. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que elementos que integran el gabinete de seguridad y estatales localizaron al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quienes fueron privados de la libertad el pasado 11 de abril. Dijo que ambos se encuentran a salvo y que se continuarán las operaciones para detener a los responsables.

García Harfuch informó en sus redes sociales que la ubicación se logró tras un operativo federal coordinado, entre las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, SSPC, en conjunto con autoridades de Guerrero y estado de México, lo que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros.

Ayer, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG), dio a conocer que “inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan N, en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero”.

En comunicado agregó que “desde que se tuvo conocimiento de los hechos, esta fiscalía activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda”, llevando a cabo “acciones de gabinete y campo para dar con su paradero, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”.