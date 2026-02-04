Localizan a hombre sin vida en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.— La tarde de este martes, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte del hallazgo de una persona sin vida en la colonia Reforma, al cruce de las calles Michoacán y 28, en la ciudad de Cuauhtémoc.

El aviso se recibió alrededor de las 14:14 horas, y al arribar al sitio los agentes localizaron a un hombre que ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área y dar aviso a las autoridades correspondientes.

En el lugar se presentó una mujer, quien se identificó como hermana del fallecido, señalando que el hombre padecía problemas de salud crónicos, información que fue tomada en cuenta por las autoridades.

De manera preliminar, se indicó que la posible causa de la muerte fue broncoaspiración, sin que se apreciaran indicios de violencia en el sitio.

La escena quedó a cargo del personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para los estudios de ley.