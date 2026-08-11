Localizan a hombre sin vida dentro de un jacal en la colonia Las Torres

El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de un jacal ubicado en la colonia Las Torres.

El hallazgo ocurrió en las calles 60 y Granja San Joaquín, luego de que vecinos señalaran que desde el pasado viernes no habían vuelto a ver al hombre.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y, tras ingresar al inmueble construido con madera y otros materiales, localizaron el cuerpo, que presentaba un cable alrededor del cuello.

La zona fue acordonada para preservar la escena, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado, personal de Criminalística y del SEMEFO realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo para practicarle la necropsia y determinar la causa de muerte.