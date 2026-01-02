Localizan a hombre ejecutado en un llano de la colonia Granjas del Valle

La noche de este viernes fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida en un llano de la colonia Granjas del Valle, a la altura del poste número 34, sobre la avenida de las Industrias, aproximadamente a 600 metros de dicha vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y presentaba múltiples huellas de violencia, por lo que se presume que se trató de una ejecución. La víctima vestía pantalón de mezclilla, tenis y playera negra.

El hallazgo fue reportado a los números de emergencia, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona como primer respondiente. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para hacerse cargo de la escena y realizar las diligencias correspondientes.

Cabe destacar que el sitio del hallazgo se encuentra muy cerca de donde en días pasados fue localizada una pareja ejecutada, un hombre y una mujer, lo que ya es considerado dentro de las líneas de investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte y el tiempo aproximado del fallecimiento.