Sentenciado a 10 años de prisión por el delito de violación

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo mediante un procedimiento especial abreviado, una sentencia condenatoria de 10 años de prisión, dictada en contra de Martín Isaac G. C., por delito de violación agravada.

Las investigaciones ministeriales permitieron establecer que el ahora sentenciado agredió sexualmente a la víctima, menor de edad, el día 20 de diciembre del 2025, en San Juanito, municipio de Bocoyna.

Martín Isaac G. C., de 61 años de edad, fue detenido con una orden de aprehensión, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el sábado 17 de enero del 2026, en el Barrio Las Peñitas, en el citado poblado.

Además de la sentencia de prisión, el Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez que conoció la causa, condenó a Martín Isaac G. C., a pagar la reparación integral del daño.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.